Bundesliga heute: FC Bayern - Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am Sonntag, den 17. Dezember 2023, um 19:30 Uhr, verspricht eine Begegnung mit historischer Bedeutung zu werden. Die Bayern haben gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga-Geschichte bereits 68 Siege erzielt, mehr als gegen jede andere Mannschaft. Auch die 81 Pflichtspielsiege der Bayern gegen den VfB seit der Gründung der Bundesliga sind ein Rekord im deutschen Profifußball. Die Bayern holten aus den ersten sechs Heimspielen 16 Punkte und erzielten 27 Tore. Ihre beste Heimbilanz seit sechs Jahren - gleichbedeutend mit einem neuen Vereinsrekord.

Die Schlüsselspieler: Leroy Sané und Serhou Guirassy

Leroy Sané von den Bayern hat in dieser Saison bereits 15 Torbeteiligungen gesammelt, ein persönlicher Rekord für ihn. Auf der anderen Seite steht der Stuttgarter Serhou Guirassy, der in dieser Saison alle 55 Minuten trifft und mit 16 Toren zu den besten Torschützen der Bundesliga zählt. Beide Spieler werden sicherlich eine entscheidende Rolle in der Begegnung spielen.

Stuttgarts beeindruckende Form und die erwarteten Ziele

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison bereits 31 Punkte aus 14 Spielen gesammelt, die zweitbeste Bilanz in der Vereinsgeschichte. Mit vier Auswärtssiegen aus sechs Spielen haben sie bereits mehr Siege erzielt als in den beiden vorherigen Saisons zusammen. Zudem lag Stuttgart auswärts erst 47 Minuten in Rückstand, ein Zeichen für ihre Stärke in dieser Saison. Beide Teams haben die höchsten Expected-Goals-Werte pro Spiel, Bayern mit 3.0 und Stuttgart mit 2.5, und lassen die wenigsten Expected-Goals-Against pro Spiel zu, Bayern mit 0.8 und Stuttgart mit 1.0. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Statistiken in der Begegnung widerspiegeln.