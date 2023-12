Bundesliga heute: FC Bayern - Union LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Bayern München trifft heute um 15:30 Uhr auf den 1. FC Union Berlin. Die Münchner, die seit 13 Bundesliga-Spielen ungeschlagen sind, könnten heute ihren siebten Sieg in Folge feiern - eine Serie, die sie seit 2020 nicht mehr erreicht haben. Mit 32 Punkten aus zwölf Spielen spielen die Bayern eine ihrer besten Bundesliga-Saisons. Sie sind zudem das einzige Team, das in den letzten 63 Heimspielen immer getroffen hat und könnten heute den Bundesliga-Rekord einstellen. Auf der anderen Seite steht Union Berlin, die seit zehn Spielen sieglos sind und auf dem vorletzten Platz der Tabelle stehen. Trotzdem haben die Berliner in der Vergangenheit bewiesen, dass sie den Bayern Paroli bieten können: Sie haben noch nie ein Bundesliga-Spiel gegen die Münchner verloren.

Neuer Trainer für Union Berlin: Nenad Bjelica

Nenad Bjelica, der neue Trainer von Union Berlin, steht vor seiner ersten Bundesliga-Partie. Als Spieler für den 1. FC Kaiserslautern konnte er in fünf Duellen gegen die Bayern nur einen Punkt holen. Heute wird er versuchen, als Trainer eine bessere Bilanz gegen die Münchner zu erzielen. In der Bundesliga-Geschichte ist er der 20. Trainer, der seine Premiere gegen die Bayern bestreitet. Nur zwei Trainer konnten bisher einen Sieg in ihrer ersten Partie gegen die Bayern feiern.

Bayerns Harry Kane gegen Unions Kevin Volland

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf den Stürmern beider Teams. Bayerns Harry Kane hat als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte 18 Tore in den ersten zwölf Spieltagen einer Saison erzielt. Er traf in jedem der letzten fünf Ligaspiele – eine längere Trefferserie gelang ihm in seiner Karriere noch nie. Auf der anderen Seite erzielte Kevin Volland von Union Berlin beim letzten Spiel gegen den FC Augsburg sein erstes Bundesliga-Tor seit 1246 Tagen. In seinem letzten Gastspiel beim FC Bayern gelangen ihm zwei Vorlagen und Bayer 04 Leverkusen gewann mit 2:1. Es bleibt abzuwarten, ob er heute wieder so erfolgreich sein kann.

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

