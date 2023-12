Bundesliga heute: Freiburg - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SC Freiburg auf den 1. FC Köln . Die Partie findet am 17. Dezember 2023 um 15:30 Uhr statt. Historisch gesehen hat der SC Freiburg eine starke Bilanz gegen den 1. FC Köln, mit 21 Siegen aus den bisherigen Begegnungen. Unter Trainer Christian Streich hat der SC Freiburg elf von 16 Spielen gegen den 1. FC Köln gewonnen, was nur vom FC Augsburg übertroffen wird. Auf der anderen Seite steht der 1. FC Köln, der in dieser Saison bisher nur zehn Punkte aus 14 Spielen geholt hat. Trotzdem hat Köln in den letzten sieben Bundesliga-Spielen nur zwei Niederlagen hinnehmen müssen und dabei neun Punkte gesammelt.

Starke Torhüterleistungen auf beiden Seiten

Ein Schlüsselfaktor in diesem Spiel könnte die Leistung der Torhüter sein. Kölns Torhüter Marvin Schwäbe hat in dieser Saison bereits 5.9 erwartete Gegentore verhindert und damit den besten Wert in der Liga erreicht. Zudem hat er in den letzten beiden Spielen keinen Gegentreffer kassiert. Auf der anderen Seite steht Freiburgs Noah Atubolu, der in dieser Saison bereits fünfmal ohne Gegentor geblieben ist - kein anderer Torhüter hat das bisher geschafft.