Bundesliga heute: Gladbach - Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga ist bereit für ein weiteres spannendes Aufeinandertreffen, wenn Borussia Mönchengladbach heute Abend um 20:30 Uhr den SV Werder Bremen empfängt. Die Statistiken sprechen für die Fohlen, die gegen keinen anderen Verein so viele Bundesliga-Heimsiege feiern konnten wie gegen den SV Werder Bremen (31). Zudem sind sie seit einem 1:4 im Oktober 2010 in elf Bundesliga-Heimspielen in Folge gegen Werder unbesiegt. Trotz einer schwachen Saison mit nur 16 Punkten nach 14 Spielen, haben die Fohlen zuletzt fünf Pflicht-Heimspiele in Folge gewonnen.