Bundesliga heute: Gladbach - Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft am heutigen Samstag, den 02.12.23, um 15:30 Uhr auf die TSG Hoffenheim. Dieses Match ist ein historisches Aufeinandertreffen, da die TSG Hoffenheim zum 34. Mal auf Borussia Mönchengladbach trifft, gegen kein Team trat die TSG häufiger an. Die letzten drei Bundesliga-Duelle konnte die Borussia für sich entscheiden, eine solche Siegesserie hat sie aktuell gegen kein anderes Bundesliga-Team. Doch die TSG Hoffenheim muss auf Grischa Prömel verzichten, der wegen seiner fünften Gelben Karte fehlt. Prömel stand in dieser Saison als einziger Hoffenheimer Feldspieler in allen zwölf Partien in der Startelf. Ohne ihn holte die TSG in 17 Bundesliga-Spielen nur 0.6 Punkte im Schnitt, mit ihm 1.6 Punkte im Schnitt.

Form und Leistung der Teams

Borussia Mönchengladbach ist seit drei Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und gewann sogar die letzten zwei Heimspiele in Serie. Eine solche Serie von drei Heimsiegen in Folge innerhalb einer Saison gab es zuletzt im April 2021 unter Marco Rose. Allerdings steht die Borussia nach den ersten zwölf Bundesliga-Spieltagen nur bei 13 Punkten, eine solche Schwäche zeigte sie zuletzt vor 13 Jahren. Im Gegensatz dazu blieb die TSG Hoffenheim zuletzt erstmals seit April in drei Bundesliga-Partien sieglos. Mit 16 Punkten aus den ersten sechs Auswärtspartien ist die TSG das geteilt beste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison. In Gladbach gab es allerdings nur einen Sieg in den letzten elf Auswärtsspielen.

Schlüsselspieler und Statistiken

Borussia Mönchengladbach erzielte bereits elf Treffer nach einer Standardsituation in dieser Bundesliga-Saison, ein geteilter Ligahöchstwert. Allerdings gab die Borussia in dieser Saison bereits zwölf Punkte nach Führung ab, ebenfalls ein Ligahöchstwert. Alassane Pléa, Gladbachs Top-Scorer, war zuletzt in vier Bundesliga-Spielen in Serie an einem Tor direkt beteiligt. Auf der anderen Seite parierte Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann zuletzt beim 1:1 gegen Mainz am vergangenen Spieltag auch den dritten Elfmeter gegen sich in dieser Bundesliga-Saison, ein Ligabestwert. Insgesamt kommt Baumann nun auf 13 gehaltene Elfmeter im Oberhaus, ein Bestwert unter allen aktiven Keepern.

