Bundesliga heute: Heidenheim - Darmstadt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 09.12.23, treffen der 1. FC Heidenheim 1846 und der SV Darmstadt 98 um 15:30 Uhr in der Bundesliga aufeinander. Beide Teams haben bereits eine lange Geschichte von Duellen in den deutschen Profiligen, wobei sie bisher nur in der 2. und 3. Liga aufeinander trafen. Insgesamt 20 Mal standen sich die Teams gegenüber, wobei Darmstadt nur ein einziges Mal in Heidenheim gewinnen konnte und die letzten vier Partien dort verlor. Die Trainer der beiden Mannschaften, Torsten Lieberknecht von Darmstadt und Frank Schmidt von Heidenheim, treffen zum 19. Mal in einem Ligaspiel auf Profiebene aufeinander. Lieberknecht konnte in den ersten elf Aufeinandertreffen ungeschlagen bleiben, verlor jedoch fünf der letzten sieben Partien gegen Schmidts Heidenheim.