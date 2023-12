Bundesliga heute: Hoffenheim - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

In der heutigen Begegnung der Fußball-Bundesliga trifft die TSG Hoffenheim auf den VfL Bochum 1848. Das Spiel findet am 08.12.23 um 20:30 Uhr statt. Die TSG Hoffenheim hat in der letzten Saison sieben Gegentore gegen den VfL Bochum kassiert, gegen kein anderes Team waren es mehr. Der VfL Bochum hingegen hat in der Saison 2022/23 gegen kein anderes Team so viele Tore geschossen wie gegen die TSG Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim ist seit vier Bundesliga-Spielen sieglos, eine längere Sieglos-Serie hatte es unter Pellegrino Matarazzo nur in dessen fünf ersten Spielen gegeben. Matarazzo übernahm die TSG nach dem letzten Aufeinandertreffen mit dem VfL, einem 2:5 auswärts im Februar 2023.

Heim- und Auswärtsbilanz der Teams

Die TSG Hoffenheim hat in dieser Bundesliga-Saison zu Hause weniger Punkte geholt als jedes andere Team (4), auswärts hingegen mehr als jedes andere Team (16). Der VfL Bochum ist seit fünf Bundesliga-Spielen unbesiegt und hat mit 13 Punkten nach 13 Bundesliga-Partien fast doppelt so viele auf dem Konto wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Der VfL Bochum hat in dieser Saison die älteste Startelf aller Mannschaften, während die TSG Hoffenheim die drittälteste Startelf stellt.

Schlüsselspieler und Sperren

Hoffenheims Wout Weghorst hat in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen vier Tore erzielt. Bochums Christopher Antwi-Adjei hat zuletzt gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Tor dieser Bundesliga-Saison erzielt und steht nun vor seinem 100. Bundesliga-Spiel. Beim letzten Spiel gegen die TSG Hoffenheim gab er drei Torvorlagen. Hoffenheims Kevin Akpoguma und Bochums Keven Schlotterbeck verpassen die Partie gelbgesperrt. Akpoguma ist in dieser Bundesliga-Saison Hoffenheims bester Zweikämpfer, während Schlotterbeck seine sieben Startelfeinsätze alle an den letzten sieben Spieltagen absolvierte, was den Gegentorschnitt des VfL Bochum von 3.2 auf 1.0 pro Spiel senkte.

