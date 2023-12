Bundesliga heute: Köln - Mainz LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute um 17:30 Uhr trifft der 1. FC Köln auf den 1. FSV Mainz 05 in einem Bundesliga-Match, das aufgrund der bisherigen Statistiken der beiden Teams für Aufsehen sorgen könnte. Die Mainzer haben nur eines ihrer zwölf Auswärtsspiele beim 1. FC Köln gewonnen und haben auswärts nur bei Union Berlin eine niedrigere Siegquote. Die letzten neun Duelle der beiden Teams in Müngersdorf endeten allerdings mehrheitlich unentschieden. Der 1. FC Köln konnte nur zwei seiner letzten sechs Bundesliga-Spiele verlieren und holte dabei acht Punkte, was sieben Punkte mehr sind als in den ersten sieben Partien dieser Spielzeit.

Die Torhüter im Fokus

Ein besonderer Fokus liegt auf den Torhütern beider Teams. Kölns Keeper Marvin Schwäbe verhinderte in dieser Saison bereits 4.8 Gegentreffer und hat damit den Ligabestwert. Im Gegensatz dazu kassierte Mainz 05s Torhüter Robin Zentner 0.6 Gegentore mehr als sein xGoT-Wert und hat die schwächste Abwehrquote aller BL-Stammtorhüter. Beide Teams haben in dieser Saison Schwierigkeiten in der Offensive, wobei der 1. FC Köln mit nur zehn Treffern die schwächste Offensive der Bundesliga-Saison stellt. Mainz steht mit zwölf Treffern nur knapp darüber.

Die Offensive: Eine Herausforderung für beide Teams

Die Offensive ist eine Herausforderung für beide Teams. Der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 sind die beiden Teams, die in dieser Bundesliga-Saison bislang am kürzesten in Führung lagen. Mainz hat in dieser Saison bereits neun Kopfball-Gegentore kassiert, während Köln nur einen Kopfballtreffer erzielen konnte. Davie Selke, der die letzten beiden Bundesliga-Tore für den 1. FC Köln erzielte und mit vier Toren bester Torschütze der Kölner in dieser Saison ist, könnte eine Schlüsselrolle in diesem Spiel spielen. Trotz der Herausforderungen, die beide Teams in dieser Saison zu bewältigen haben, verspricht das Spiel eine interessante Begegnung zu werden.

Wird 1. FC Köln gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird KOE gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

