Bundesliga heute: Leipzig - Heidenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

RB Leipzig's beeindruckende Heimserie

RB Leipzig ist in der Bundesliga vor heimischer Kulisse seit Anfang April und zehn Heimspielen ungeschlagen und holte dabei 26 von 30 möglichen Punkten. Diese beeindruckende Heimserie ist die längste unter Trainer Marco Rose und nur Julian Nagelsmann konnte mit RB Leipzig eine noch längere Heimserie ohne Niederlage aufstellen. Heidenheim hingegen holte nur einen seiner elf Punkte in dieser Bundesliga-Saison in Auswärtsspielen, was den Ligatiefstwert darstellt. Mit elf Punkten aus den ersten zwölf Bundesliga-Spielen ist der 1. FC Heidenheim der schwächste Liga-Neuling seit der SpVgg Greuther Fürth 2012/13.