Bundesliga heute: Leipzig - Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

RB Leipzig trifft heute Abend um 18:30 Uhr auf die TSG Hoffenheim in einem Bundesliga-Spiel, das aufgrund der jüngsten Erfolge beider Mannschaften besonders interessant ist. Leipzig hat zuletzt vier Pflichtspielsiege in Folge gegen Hoffenheim gefeiert und nur eines der letzten zwölf Pflichtspiele gegen das Team aus dem Kraichgau verloren. Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo hat jedoch aus sechs Bundesligaspielen gegen RB Leipzig nur einen Punkt geholt, während Leipzigs Trainer Marco Rose alle fünf Pflichtspiele gegen die TSG gewonnen hat. Leipzig hat zuletzt seit Ende Oktober wieder zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen und feierte beim 3:2 in Dortmund bereits den neunten Sieg dieser Bundesligasaison.

Leipzigs Heimstärke gegen Hoffenheims Auswärtsrekord

RB Leipzig ist aktuell von allen Bundesligisten zu Hause am längsten ungeschlagen, seit dem 0:3 gegen Mainz am 1. April gab es keine Heimniederlage mehr. elf BL-Heimspiele in Folge ohne Niederlage sind für die Sachsen die beste Serie seit der Saison 2019/20. Hoffenheim hingegen hat in dieser Saison auswärts 16 Punkte in sieben Spielen geholt – ein Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt und bereits jetzt drei Auswärtspunkte mehr als in der kompletten Vorsaison. Nach fünf Auswärtssiegen zum Start in diese Saison holte die TSG aus den letzten beiden Gastspielen aber nur einen Punkt.

Schlüsselspieler und Torschützen im Fokus

RB Leipzigs Yussuf Poulsen traf zuletzt in drei Bundesliga-Spielen in Folge – das ist eingestellter persönlicher Rekord für ihn. Er ist der einzige Spieler aktuell, der an jedem der letzten drei Spieltage traf. Hoffenheims Ihlas Bebou erzielte gegen den VfL Bochum sein erstes Saisontor, damit trafen für die TSG in dieser Bundesligasaison bereits zwölf verschiedene Spieler – wie auch für RB Leipzig. Kein Team hat in dieser Spielzeit mehr verschiedene Torschützen als diese beiden Teams. Loïs Openda erzielte ein Drittel der 21 Leipziger Heimtore in dieser Bundesligasaison, in den sieben Heimspielen ging er nur beim 0:0 gegen Bochum Anfang Oktober leer aus. Saisonrekord für einen RB-Spieler sind elf Heimtore in einer Bundesligasaison, dazu fehlen Openda nur vier Tore in den zehn verbliebenen Heimspielen.

Wird RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

