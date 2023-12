Bundesliga heute: Leverkusen - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen trifft heute Abend um 20:30 Uhr auf den VfL Bochum 1848 in einem Bundesliga-Match, das die Leverkusener in der Vergangenheit dominiert haben. Mit 19 Siegen aus 28 Heimspielen gegen Bochum und einer beeindruckenden Torserie in Heimspielen gegen die Bochumer, scheint die Werkself in einer starken Position zu sein. Allerdings wird Leverkusen ohne Exequiel Palacios auskommen müssen, der wegen einer Sperre fehlt. Auf der anderen Seite wird auch Bochum auf Kevin Stöger verzichten müssen, der alle drei Bochumer Bundesliga-Elfmeter in der laufenden Spielzeit verwandelt hat.

Rekordverdächtige Leistung von Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat in dieser Saison bereits einige Rekorde aufgestellt. Sie blieben in den ersten 24 Pflichtspielen ungeschlagen und stellten damit einen Rekord ein, den bisher nur der Hamburger SV 1982/83 erreicht hatte. Mit 39 Punkten nach den ersten 15 Spielen spielt Bayer 04 Leverkusen die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Diese Punkteausbeute erzielten zum Vergleichszeitpunkt im Oberhaus zuvor nur der BVB (2-mal) und die Bayern (3-mal). Außerdem stellten sie mit zwölf Gegentoren die ligaweit beste Defensive in der laufenden Bundesliga-Spielzeit auf und sind das Team mit den meisten Hohen Ballgewinnen.

Bochums Aufholjagd und Schlüsselspieler

Trotz Leverkusens beeindruckender Statistiken sollte man den VfL Bochum nicht unterschätzen. Sie gewannen drei der letzten sechs Bundesliga-Spiele – nachdem sie aus den ersten neun Saisonspielen keinen einzigen Sieg geholt hatten. In den letzten sechs BL-Spielen gab es für Bochum mehr Siege als in den vorherigen saisonübergreifend 18 Partien im Oberhaus zusammen. Darüber hinaus hat Bochum ligaweit die wenigsten Hohen Ballgewinne des Gegners gegen sich und ließ die geteilt wenigsten Schüsse nach solchen zu. Schlüsselspieler könnten Leverkusens Victor Boniface und Florian Wirtz sein, die in dieser Bundesliga-Saison die meisten Assists aus dem laufenden Spiel sammelten. Daniel Schlager wird das Spiel als Schiedsrichter leiten.

