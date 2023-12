Bundesliga heute: Leverkusen - BVB LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Sonntagsspiel der Bundesliga treffen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund um 17:30 Uhr aufeinander. Ein Spiel, das aufgrund der Historie und aktuellen Form beider Teams besondere Brisanz verspricht. In der vergangenen Saison blieb Leverkusen gegen Dortmund sowohl punkt- als auch torlos, eine Bilanz, die die Werkself heute sicherlich ändern möchte. Die Trainer beider Mannschaften, Xabi Alonso von Leverkusen und Edin Terzic von Dortmund, sind aktuell die beiden Bundesliga-Trainer mit dem besten Punkteschnitt und der höchsten Siegquote.

Historische Bestleistungen und aktuelle Form

Bayer 04 Leverkusen spielt mit 34 Punkten nach zwölf Partien seine beste Bundesliga-Saison. In der Bundesliga-Historie ist das die geteilt beste Bilanz aller Teams, nur der FC Bayern hatte zum Vergleichszeitpunkt 2015/16 gleich viele Punkte. Die letzten acht Bundesliga-Spiele gewann Leverkusen und stellte damit seinen Vereinsrekord ein. Zudem erzielte die Werkself bereits 37 Tore und steht bei einer Tordifferenz von +27 – beides neuer Vereinsrekord nach zwölf Spielen einer Bundesliga-Saison. Borussia Dortmund hingegen kassierte bereits 19 Gegentore in dieser Saison – so viele waren es für den BVB nach zwölf Bundesliga-Spielen zuletzt 2014/15.