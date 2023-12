Bundesliga heute: Leverkusen - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen trifft am heutigen Sonntag, den 17. Dezember 2023, um 17:30 Uhr auf Eintracht Frankfurt . Die Werkself hat eine beeindruckende Bilanz gegen die SGE, mit neun aufeinanderfolgenden Heimsiegen und einem Torverhältnis von 32:5. Dies ist die längste aktive Auswärtsniederlagen-Serie für Frankfurt und die längste Heimsieg-Serie für Leverkusen gegen einen aktuellen Bundesligisten. Darüber hinaus ist es das am häufigsten ausgetragene Duell in der Bundesliga , das noch nie 0:0 endete. Leverkusen kann zudem auf die beeindruckende Form von Victor Boniface zählen, der in dieser Saison bereits an 14 Toren direkt beteiligt war.

Starke Saisonleistung von Bayer 04 Leverkusen

Mit 36 Punkten aus 14 Spielen spielt Bayer 04 Leverkusen die geteilte beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Nur fünfmal hatte ein Team zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto, zuletzt der FC Bayern in der Saison 2015/16. Die Werkself ist zudem der erste Bundesligist seit Borussia Dortmund in der Saison 2018/19, der nach 14 Saisonspielen noch ungeschlagen ist. Trotz zweier aufeinanderfolgender siegloser Spiele gegen Dortmund und Stuttgart bleibt Leverkusen mit nur zwölf Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Eintracht Frankfurt mit starkem Angriff

Eintracht Frankfurt hingegen hat seit dem siebten Spieltag in jeder Partie getroffen und dabei 20 Tore erzielt. Nur der FC Bayern war in diesem Zeitraum erfolgreicher. Allerdings hat Frankfurt auch die meisten hohen Ballgewinne des Gegners gegen sich zugelassen. Der Frankfurter Stürmer Omar Marmoush, der in dieser Saison bereits an zehn Toren direkt beteiligt war, wird aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Leverkusens Florian Wirtz, der in dieser Saison die meisten Ballgewinne im Angriffsdrittel verzeichnet, wartet nach 313 Minuten noch auf sein erstes Tor gegen Frankfurt. Es bleibt abzuwarten, ob er diese Serie in diesem Spiel beenden kann.