Bundesliga heute: Mainz - Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Mainz' beeindruckende Heimstatistik gegen Freiburg

Die Heimstatistik von Mainz gegen Freiburg ist ebenso beeindruckend. Von 14 Bundesliga-Heimspielen gegen den SC Freiburg hat der 1. FSV Mainz 05 nur eines verloren. Zudem gelangen dem FSV zu Hause in der Bundesliga gegen kein anderes Team mehr Weiße Westen als gegen die Breisgauer. Unter dem neuen Trainer Jan Siewert blieb Mainz in den drei Bundesligaspielen nach der Entlassung von Bo Svensson ungeschlagen. Mit dem 2:0 gegen RB Leipzig feierte Mainz den ersten Sieg in der laufenden Bundesligasaison zu Hause, nachdem die Rheinhessen mit vier sieglosen Heimspielen in die Saison gestartet waren.

Freiburgs schwierige Auswärtsbilanz und Mainz' Strafstoß-Fluch

Auf der anderen Seite steht der SC Freiburg, der seit vier Bundesligaspielen sieglos ist und keines seiner letzten fünf Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen hat. Darüber hinaus ließ Freiburg in der laufenden Spielzeit kein anderes Team so viele gegnerischen Vertikalangriffe zu und kassierte so viele Gegentore nach solchen Angriffen. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass der 1. FSV Mainz 05 als einziges Team in dieser Bundesligasaison noch kein Tor nach einem Strafstoß erzielte, während Freiburg bereits dreimal vom Punkt traf. Dies könnte ein entscheidender Faktor in der heutigen Begegnung sein, da Mainz seit Saisonbeginn bereits drei Elfmeter verschossen hat.