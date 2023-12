Bundesliga heute: Stuttgart - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Stuttgarts Stärke gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte

In dieser Saison hat der VfB Stuttgart sechs seiner sieben Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gewonnen. Nur der FC Bayern und Leverkusen haben mehr Siege gegen diese Teams erzielt. Auch die durchschnittlichen Punkte des VfB (2.6 pro Spiel) werden nur vom FCB und Bayer 04 getoppt. Stuttgarts Dan-Axel Zagadou steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel und weist unter den Feldspielern mit mindestens 500 Minuten Einsatzzeit in dieser Bundesliga-Saison die beste Zweikampfquote auf.

Augsburgs Kampf um eine Weiße Weste

Auf der anderen Seite hat der FC Augsburg mit 18 Zählern nach 15 Partien seine beste Bundesliga-Spielzeit seit drei Jahren. Ermedin Demirovic hat mit seinen 13 direkten Torbeteiligungen einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt. Allerdings hat der FC Augsburg in dieser Saison noch kein Spiel zu null gespielt und wartet saisonübergreifend bereits seit 18 Bundesliga-Partien auf eine Weiße Weste. Zudem hat der FC Augsburg in dieser Saison doppelt so viele verschiedene Torschützen wie der VfB Stuttgart. Allerdings hat der FC Augsburg unter allen Teams in dieser Bundesliga-Saison die meisten Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert. Der Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert.