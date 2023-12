Bundesliga heute: Stuttgart - Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Werder Bremen verspricht ein interessantes Aufeinandertreffen zu werden. Mit 27 Punkten nach zwölf Spielen spielt der VfB Stuttgart seine geteilt zweitbeste Bundesliga-Saison, nur 2003/04 waren es mehr Punkte nach zwölf Spielen. Die Mannschaft ist in Topform und hat bereits 31 Tore in den ersten zwölf Spielen dieser Saison erzielt. Auf der anderen Seite hat der SV Werder Bremen in diesem Jahr bereits die 19. Bundesliga-Niederlage kassiert, ein neuer Vereins-Negativrekord. Mit nur einem Auswärtspunkt in dieser Saison steht Bremen unter Druck, heute eine gute Leistung zu zeigen.

Stuttgarts Offensive gegen Bremens Defensive

Die Offensive des VfB Stuttgart ist in dieser Saison beeindruckend. Mit 31 Toren in den ersten zwölf Spielen und nur 15 Gegentoren zeigt die Mannschaft eine starke Leistung. Besonders hervorzuheben ist Deniz Undav, der sieben Tore in seinen ersten neun Bundesliga-Spielen für den VfB Stuttgart schoss und damit einen Vereinsrekord einstellte. Im Gegensatz dazu hat der SV Werder Bremen Schwierigkeiten in der Defensive. Die Mannschaft kassierte 24% ihrer Gegentore in der Schlussviertelstunde, nur Mainz hat einen höheren Anteil. Bremen wird heute alles daran setzen müssen, die starke Offensive des VfB Stuttgart in Schach zu halten.

Historische Bilanz und Trainerduell

Historisch gesehen hat der SV Werder Bremen gegen kein anderes Team so viele Tore wie gegen den VfB Stuttgart erzielt und auch in Auswärtsspielen bei keinem anderen Klub öfter getroffen. Allerdings hat Bremens Coach Ole Werner in seinen bisherigen vier Pflichtspielen als Trainer gegen den VfB Stuttgart noch nie verloren. Es bleibt abzuwarten, ob er seine positive Bilanz gegen Stuttgart heute fortsetzen kann. Auf der anderen Seite wird der VfB Stuttgart versuchen, seine beste Hinrunde seit der Meister-Saison 2006/07 fortzusetzen. Es verspricht ein spannendes Duell zu werden.

Wird VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird VFB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

