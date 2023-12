Bundesliga heute: Union - Gladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Statistik spricht dabei eher für die Berliner, die in den letzten vier Duellen gegen die Fohlen als Sieger hervorgingen. Dies stellt für Union die längste laufende Siegesserie gegen einen Bundesligisten dar und für Gladbach die längste laufende Niederlagenserie. Zudem konnte Gladbach noch nie auswärts bei Union gewinnen und holte aus vier Bundesligaduellen nur einen Punkt. Union Berlin, unter der Leitung des neuen Trainers Nenad Bjelica, hat zuletzt eine Serie von neun Bundesliga-Niederlagen mit einem Unentschieden gegen den FC Augsburg beendet, steht aber dennoch mit zehn sieglosen BL-Spielen in Folge vor einem Vereins-Negativrekord.

Formkurve: Gladbach auf dem Vormarsch, Union sucht den Weg aus der Krise

Trotz der negativen Bilanz gegen Union zeigt die Formkurve bei Borussia Mönchengladbach nach oben. Die Fohlen gewannen drei ihrer letzten fünf Bundesliga-Partien und holten dabei zehn von 15 möglichen Punkten. Dies sind vier Punkte mehr als an den ersten acht Spieltagen dieser Bundesliga-Saison. Allerdings konnte Gladbach 2023 keines seiner vier Bundesligaspiele gegen einen Tabellenletzten gewinnen und trifft nun erneut auf ein Team auf Rang 18. Zudem hat Gladbach eine schwache Auswärtsbilanz vorzuweisen, mit nur einem Sieg aus den letzten 14 Auswärtsspielen in der Bundesliga.

Schlüsselspieler und Taktiken: Standards könnten entscheidend sein

In Bezug auf die Spieler könnten Kevin Volland von Union Berlin und Alassane Pléa von Borussia Mönchengladbach eine entscheidende Rolle spielen. Volland erzielte kürzlich sein erstes Bundesligator seit 1246 Tagen, während Pléa in den letzten fünf Bundesliga-Spielen direkt an einem Tor beteiligt war. Interessant könnte auch der Umgang mit Standardsituationen sein. Gladbach erzielte in dieser Saison bereits zwölf Tore nach Standards - Ligahöchstwert. Union traf nur sechsmal nach einem ruhenden Ball, allerdings stellt dies die Hälfte aller Saisontore dar. Es bleibt also abzuwarten, ob die Berliner ihre Standardstärke nutzen können, um die Negativserie zu beenden, oder ob Gladbach seine positive Form bestätigt und den ersten Auswärtssieg bei Union einfährt.