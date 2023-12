Bundesliga heute: Union - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln verspricht eine spannende Begegnung. Union Berlin hat eine beeindruckende Bilanz gegen Köln, seit April 2014 sind sie in zehn Pflichtspielen ungeschlagen. In der Bundesliga sind die Eisernen nach acht Duellen ungeschlagen. Köln hingegen hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga nach mehr als zwei Duellen eine so hohe Niederlagenquote wie gegen Union Berlin. Zudem fehlt Kölns Jeff Chabot im letzten Spiel des Jahres aufgrund einer Gelb-Rotsperre, was die Domstädter vor eine Herausforderung stellt.

Form und Leistung der Teams

Union Berlin beendete mit dem 3:1 im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eine Negativserie von zehn BL-Partien ohne Sieg. Zwei BL-Heimsiege in Folge gelangen den Eisernen innerhalb einer Spielzeit zuletzt im Mai. Der 1. FC Köln spielt mit zehn Punkten nach 15 Spielen seine drittschwächste Bundesliga-Saison überhaupt. Beide Teams haben in dieser Saison Schwierigkeiten, Tore zu erzielen. Der 1. FC Köln stellt mit nur zehn Treffern die schwächste Offensive der Liga, der 1. FC Union Berlin mit 15 Toren die drittschwächste. Die Berliner blieben in dieser BL-Saison am häufigsten torlos, der 1. FC Köln am zweithäufigsten.

Schlüsselstatistiken und Schiedsrichter

Der 1. FC Union Berlin hat in dieser BL-Spielzeit die schwächste Großchancenverwertung aller Teams, der 1. FC Köln die drittschwächste. Beide Teams haben jedoch eine bemerkenswerte Bilanz bei Standards: Nur drei Teams schossen in dieser Bundesliga-Saison mindestens 50% ihrer Saisontore nach einem Standard, darunter Union Berlin und der 1. FC Köln. Beide Teams haben in dieser Bundesliga-Saison erst 20 Gelbe Karten kassiert, nur der FC Bayern sah seltener eine Verwarnung. Auf der anderen Seite sahen beide Teams bereits drei Platzverweise. Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin.

Wird 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Wir haben aktuell leider keine Infomation darüber, ob das Spiel im Free-TV zu sehen sein wird.

1. Liga heute: Wo wird FCU gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Wir haben aktuell leider keine Infomation darüber, welcher Anbieter einen Livestream anbieten wird.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----