Bundesliga: Irres Votum! Legenden-Elf besteht nur aus Bayern-Spielern

Lahm, Beckenbauer - und BVB-Spieler mit FCB-Vergangenheit

Die Dreierkette bilden Philipp Lahm, Franz Beckenbauer und Mats Hummels. Während sowohl Lahm, der aktuell als EM-Botschafter für die Endrunde im kommenden Jahr fungiert, als auch der „Kaiser“ Großteile ihrer Karriere in München verbrachten, läuft Hummels indes wieder in Schwarz-Gelb auf.

Neben seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Bayern hat der 35-Jährige inmitten seiner BVB-Karriere einen dreijährigen Abstecher in den Süden der Republik gemacht, gewann mit dem FCB drei Meisterschaften.

Bayern-Legende in ungewohnter Rolle

Bayern-Legende in ungewohnter Rolle

Den Sturm bilden der Führende der ewigen Torschützenliste, Gerd Müller, der Rekord-Torschützenkönig, Robert Lewandowski, und Miroslav Klose. Während der deutsche WM-Rekordtorschütze zwar wohl insbesondere für seine Verdienste im Werderaner Trikot in Erinnerung bleiben wird, verbrachte er auch die letzten vier Jahre seiner Spielerkarriere in München.

Eine Elf also, in der jeder Spieler für mindestens drei Jahre das Profi-Trikot der Bayern trug. Zwar mag es angesichts des anhaltenden Erfolgs des Rekordmeisters kaum überraschen, dass die Münchner den Großteil stellen, und doch ist die Klarheit überwältigend.

Bundesliga: Netzer, Seeler und Völler fehlen in Legenden-Elf

Die Liste der Liga-Legenden rund um Günter Netzer, Matthias Sammer, Horst Hrubesch und Uwe Seeler, sie ist eine lange. So befanden auch einige Social-Media-Nutzer eine Unausgewogenheit.

Ein User kommentierte: „Ist das eine Bayern-Elf oder eine Bundesliga-Elf?“, ein weiterer meinte: „Ich bin ein Bayern-Fan, aber das ist so voreingenommen.“ Andere Fans freuten sich hingegen: „Bayern trägt die Bundesliga.“ Ob die Münchner auch in der laufenden Saison die Erfolgsserie aufrechterhalten?

Das wird auch am Spitzenreiter Bayer Leverkusen liegen – und an deren Sportdirektor Rudi Völler, der übrigens die Stürmer-Abstimmung hinter den drei genannten auf Rang vier abschloss – und so zum besten Spieler der Liga-Geschichte ohne Bayern-Vergangenheit gewählt wurde.