Bundesliga: Mainz unterliegt Heidenheim mit 0:1 - Krise hält an

Am 15. Spieltag der Bundesliga musste der 1. FSV Mainz 05 eine schmerzliche Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim 1846 hinnehmen. Obwohl die Mainzer eine bessere Leistung zeigten und mehrere Torchancen hatten, blieben sie punktlos, während Heidenheim durch das Tor von Marvin Pieringer in der 12. Minute einen glücklichen Sieg feiern konnte.

Das Spiel war geprägt von zahlreichen Fouls und gelben Karten, darunter auch eine für den Torschützen Pieringer. Für Mainz bedeutete dieses Ergebnis einen gebrauchten Tag, während Heidenheim die Gelegenheit nutzte, um wichtige Punkte zu sammeln.

Veränderungen in den Startformationen

Mit drei Änderungen im Vergleich zum 0:0 gegen Köln trat Mainz an. Trainer Siewert musste auf Anthony Caci, Silvan Widmer und Leandro Barreiro verzichten, die krankheits- oder verletzungsbedingt ausfielen. Dafür rückten Merveille Papela, Danny da Costa und Marco Richter in die Startelf. Mainz 05: Daniel Batz - Dominik Kohr, Phillipp Mwene, S. van den Berg, Danny da Costa - Jonathan Burkardt, Marco Richter, Tom Krauß, Merveille Papela, Brajan Gruda - Ludovic Ajorque.

Auch bei Heidenheim gab es eine Änderung in der Aufstellung. Nach dem 3:2-Sieg gegen Darmstadt rückte Marnon Busch für Traore in die Startelf, der nicht im Kader stand. Heidenheim: Kevin Müller - Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Jonas Föhrenbach, Marnon Busch - Jan-Niklas Beste, Lennard Maloney, Jan Schöppner, Eren Dinkçi, Marvin Pieringer - Tim Kleindienst.

Trotz des anstrengenden Kampfes im Tabellenkeller konnten beide Teams am vorherigen Wochenende punkten. Heidenheim verbuchte einen umjubelten 3:2-Sieg gegen Darmstadt, während Mainz mit einem 0:0 in Köln die Abstiegszone nicht verlassen konnte. Unter Trainer Siewert stabilisierte sich Mainz jedoch, mit nur einer Niederlage in den letzten fünf Spielen. Bei diesem Aufeinandertreffen standen sich die beiden Teams erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel gegenüber.

Heidenheim mit früher Führung

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen Mainz 05 und Heidenheim begann mit starker Ballkontrolle von Mainz, doch Heidenheim zeigte eine solide Verteidigung. Der erste Treffer des Spiels fiel in der 12. Minute, als Heidenheim durch einen zufälligen Ballflipp von Benedikt Gimber zu Peringer den Ball ins Netz brachte.

Papela konnte den Ball nicht mehr ausweichen und leitete ihn über die Linie, was Heidenheim eine 1:0-Führung einbrachte. Mainz suchte daraufhin nach Antworten, konnte aber keine effektiven Offensivaktionen starten. Heidenheim verteidigte weiterhin tief und ließ Mainz kaum Raum zur Entfaltung. Trotz einiger guter Schüsse von Mainz, unter anderem ein kräftiger Versuch von Richter in der 31. Minute, behielt Heidenheim bis zur Halbzeitpause die Führung.

Mainz drängt, Heidenheim hält stand

In der zweiten Halbzeit brachte Mainz mit Jae-Sung Lee frischen Wind ins Spiel und erhöhte den Druck auf Heidenheim. Ludovic Ajorque traf in der 47. Minute den Pfosten, was Pech für Mainz war, das sich bemühte, den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer gefährlicher Ecken und Schüsse aufs Tor, darunter ein weiterer Versuch von Richter in der 67. Minute, konnte Mainz den Ball nicht im Netz unterbringen.

Heidenheim hielt weiterhin stand und verteidigte seine Führung, obwohl Mainz das Spiel dominierte. In der 89. Minute hatte Heidenheim eine weitere Torchance, als Florian Pick den Pfosten traf und der Ball an Daniel Batz‘ Rücken prallte. Tim Kleindienst drückte den Ball über die Linie, stand aber im Abseits. In den letzten Minuten des Spiels konnte Mainz trotz intensiver Bemühungen den Ausgleich nicht erzielen und Heidenheim gewann das Spiel mit 1:0, was ihren ersten Bundesliga-Auswärtssieg bedeutete.

Mainz verliert unglücklich

Was für ein bitterer Nachmittag für Mainz 05. Trotz einer soliden Leistung stehen sie am Ende mit leeren Händen da, während Heidenheim einen glücklichen Sieg feiert. Trotz fehlender Torchancen schafften es die Heidenheimer, den Ball im Netz zu versenken und das Spiel für sich zu entscheiden.

Die Mainzer hingegen scheiterten immer wieder am eigenen Unvermögen und Pech im Abschluss. Dieser Sieg hat Heidenheim einen komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf Mainz eingebracht und sie auf den zwölften Tabellenplatz katapultiert, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach.

Während Heidenheim sich auf das Spiel gegen den SC Freiburg vorbereitet, steht für Mainz eine schwere Aufgabe bevor: Sie müssen gegen Borussia Dortmund antreten.

Mainz bleibt vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Trotz der Niederlage und der schwierigen Aufgabe, die vor ihnen liegt, bleibt zu hoffen, dass sie sich schnell erholen und ihre Form wiederfinden.

Das war's von unserer Seite. Bleiben Sie dran, denn das Top-Spiel zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim beginnt bald.

