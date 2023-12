Bundesliga: Nächste Pleite! Kovac-Krise verschärft sich weiter

Der VfL Wolfsburg hat in der Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Das Team von Niko Kovac verlor wenige Tage nach dem dramatischen Pokal-Aus in der Bundesliga gegen den SC Freiburg mit 0:1 (0:0) und verliert die internationalen Plätze weiter aus den Augen. Das Team von Christian Streich zog dank des Auswärtserfolges an den Niedersachen in der Tabelle vorbei. Der Druck auf Kovac nimmt weiter zu.