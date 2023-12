Bundesliga: Nächster BVB-Tiefschlag in Unterzahl!

Borussia Dortmund muss nach einer dramatischen Schlussphase die nächste herbe Niederlage hinnehmen! Nur drei Tage nach dem Pokal-Aus gegen den VfB Stuttgart (0:2) verliert der BVB auch in der Liga vor heimischer Kulisse mit 2:3 (1:1) gegen RB Leipzig.

Für den Aufreger der Partie sorgte aber eine haarige VAR-Entscheidung um eine Rote Karte. Julian Brandt sagte nach dem Spiel bei Sky: „Es ist extrem bitter so einen wichtigen Spieler so früh zu verlieren. Manchmal gibt es Zeiten, die unruhig sind, da passiert so etwas auch noch.“