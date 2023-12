Bundesliga: Schick-Hattrick! Leverkusen schreibt Geschichte

Das Team von Trainer Xabi Alonso blieb in den ersten 25 Pflichtspielen der Saison ohne Niederlage, dies gelang noch keiner Mannschaft im deutschen Oberhaus zuvor. Die bisherige Bestmarke hielt der Hamburger SV unter Trainer Ernst Happel in der Saison 1982/83 mit 24 Pflichtspielen ohne Niederlage. „Das gefällt uns gut. So können wir aus dem Jahr gehen. Es ist aber ebenso wichtig, dass wir so auch ins neue Jahr gehen“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei Sky.