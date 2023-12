Bundesliga: Schlotterbeck-Szene im Fokus - BVB kann auch in Augsburg nicht gewinnen

Borussia Dortmund und die Leistungen in der Bundesliga - es bleibt ein mittelgroßes Rätsel. Auch beim FC Augsburg fehlte der Mannschaft von Edin Terzic lange die Souveränität und sie kam nicht über ein 1:1 hinaus. Damit hat der BVB nur eines der letzten sechs Ligaspiele gewinnen können und droht nun den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Im zweiten Durchgang arbeiteten die Gäste zunehmend am zweiten Treffer, konnten sich aber nicht mehr belohnen. So treten die Schwarz-Gelben, die sich unter der Woche den Gruppensieg in der Champions League geholt hatten, in der Bundesliga auf der Stelle. Die Augsburger erwiesen sich dagegen einmal mehr als Heimmacht, sammelten 13 ihrer 18 Punkte zuhause.