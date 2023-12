Bundesliga: Sensationelle Wende! Heidenheim besiegt Freiburg in dramatischer Partie

In einem dramatischen Bundesliga-Spiel am 16. Spieltag errang der 1. FC Heidenheim einen spektakulären Sieg gegen den SC Freiburg. Lucas Höler schien mit seinen beiden Toren in der 7. und 64. Minute das Spiel für die Freiburger zu entscheiden, doch der FCH bewies beeindruckende Moral.

Tore von Eren Dinkçi (52. Minute), Tim Kleindienst (84. Minute) und ein unglückliches Eigentor von Matthias Ginter in der Nachspielzeit sorgten für die sensationelle Wende. Trotz zweifacher Führung der Freiburger ließ sich der FCH nicht unterkriegen und drehte das Spiel in der letzten Minute. Ginter, der mit seinem Eigentor den Sieg der Heidenheimer besiegelte, wurde zur tragischen Figur des Abends.

Freiburg unterliegt in Heidenheim

Zum Abschluss des Jahres reiste Freiburg als Tabellensiebter zum FC Heidenheim, der zu diesem Zeitpunkt auf dem 13. Platz rangierte. Beide Mannschaften brachten ihre Stärken auf den Rasen: Der FCH, der nach seinem ersten Auswärtssieg der Saison in Mainz als Heimmacht galt und der SCF, der mit drei Bundesliga-Siegen in Folge anreiste, alle zu Null.

Beim Gastgeber setzte Trainer Kenneth Schmidt auf die gleiche Startelf wie im Spiel gegen Mainz, mit einer Ausnahme: Adrian Beck rückte für Marvin Pieringer ins offensive Mittelfeld. Auf der anderen Seite sah SCF-Trainer Streich nach dem Sieg gegen Köln wenig Anlass für Veränderungen in der Startaufstellung. Dennoch gab es zwei Änderungen: Lukas Kübler und Roland Sallai ersetzten Jordy Makengo und Vincenzo Grifo.

Die Aufstellungen:

Heidenheim: Kevin Müller - Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Jonas Föhrenbach, Marnon Busch - Lennard Maloney, Adrian Beck, Jan Schöppner, Eren Dinkçi - Tim Kleindienst, Marvin Pieringer

Freiburg: Noah Atubolu - Matthias Ginter, Lukas Kübler, Kiliann Sildillia, Manuel Gulde - Roland Sallai, Maximilian Eggestein, Ritsu Doan, Merlin Röhl, Nicolas Höfler - Lucas Höler

In den vorangegangenen Pflichtspielen zwischen den beiden Teams hatte der SCF stets die Nase vorn: In der Zweitliga-Saison 15/16 gewannen sie beide Spiele, 2:0 zu Hause und 2:1 in Heidenheim.

Freiburg übernimmt die Führung

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen dem FCH und dem SCF in der Heidenheimer Voith-Arena begann mit einer aggressiven und mutigen Mannschaft von Heidenheim. Trotzdem gelang es dem SCF, in der 7. Minute die Führung zu übernehmen. Nach einer starken Kombination von Kiliann Sildillia und Ritsu Doan gelang es Merlin Röhl, eine flache Hereingabe zu Höler zu schicken, der den Ball mühelos ins Netz schob. Trotz einiger Versuche des FCH, den Ausgleich zu erzielen, darunter ein starker Kopfball von Kleindienst, der jedoch von Noah Atubolu abgewehrt wurde, blieb der SCF in Führung. Die Heidenheimer erhöhten ihren Druck in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit, konnten aber keinen Treffer erzielen.

Heidenheim dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen SCF, der die gegnerische Hälfte belagerte. Doch in der 52. Minute gelang dem FCH der Ausgleich. Nach einem starken Konter und einer Kombination zwischen Dinkci und Kleindienst, schoss Dinkci den Ball in den linken Knick. Doch der SCF ließ sich nicht unterkriegen und ging in der 64. Minute erneut in Führung, als Höler einen Elfmeter verwandelte. Der FCH zeigte jedoch eine beeindruckende Moral und glich in der 84. Minute erneut aus, als Kleindienst nach einer Vorlage von Stefan Schimmer den Ball ins Netz schob. In der 93. Minute gelang dem FCH dann die überraschende Wende. Nach einer starken Aktion von Traore stolperte Ginter den Ball unglücklich ins eigene Tor, was dem FCH die Führung und schließlich den Sieg brachte.

Der FCH und der SCF lieferten sich am 16. Spieltag der Bundesliga einen packenden Schlagabtausch. Es war ein Spiel, das von Taktik und Tempo geprägt war, in dem beide Teams ihre Chancen hatten. Der 1. FC Heidenheim 1846 konnte sich jedoch durchsetzen und einen wichtigen Sieg einfahren. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte die Schwächen der Freiburger ausnutzen. Mit diesem Sieg hat der FCH wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Für den SCF hingegen ist es ein Rückschlag im Rennen um die europäischen Plätze.

Heidenheim bezwingt Freiburg

Mit diesem Sieg hat der FCH gezeigt, dass sie in der Bundesliga bleiben wollen. Sie haben nicht nur wichtige Punkte gesammelt, sondern auch Selbstvertrauen getankt. Der SCF hingegen muss sich nach dieser Niederlage sammeln und in den nächsten Spielen wieder zur alten Stärke finden. Es bleibt spannend in der Bundesliga, denn der Kampf um den Klassenerhalt und die europäischen Plätze ist noch lange nicht entschieden.

Hier können Sie einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen oder sich die anderen Ergebnisse anschauen.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.