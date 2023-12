Bundesliga: Spielabsage wegen Winterchaos? Augsburg-Fans kommen zum Schneeschippen

Das Schneechaos in Süddeutschland hält auch den FC Augsburg in Aktion!

Während das Spiel des FC Bayern im rund 80 Kilometer entfernten München noch am Samstagmorgen abgesagt werden musste, versucht man im bayerischen Schwaben noch alles, um das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (ab 19:30, im SPORT1 -LIVETICKER) über die Bühne zu bekommen.

Getreu dem Motto „Was einer nicht schafft, schaffen viele“ machten sich am Samstag zahlreiche Mitarbeiter, Fans und Passanten auf den Weg zur WWK-Arena und schippten den Schnee vom Spielfeld.

FCA-Partie vor Absage?

Um nicht dem Vorreiter-Beispiel aus München folgen zu müssen, und die Partie zu verlegen, entschied sich der FCA daher zu dieser irren Aktion, die auch in den Sozialen Netzwerken viel Zuspruch erhielt.

So kommentierte ein User: „Großes Lob an alle Helfer.“ Ein anderer befand: „Tiptop! So muss das!“