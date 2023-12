Bundesliga: SV Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg, 0:1 (0:0)

Der Gast schwächte sich schon früh, als Maxence Lacroix mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (27.). Bis Referee Robert Hartmann den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Per Rechtsschuss traf Lovro Majer vor 16.900 Zuschauern zum 1:0 für den VfL Wolfsburg. Der SV Darmstadt 98 stellte in der 75. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Matthias Bader, Frank Ronstadt und Fabio Torsiello für Mathias Honsak, Christoph Klarer und Clemens Riedel auf den Platz. In der 84. Minute stellten die Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Tobias Kempe und Matej Maglica auf den Platz und ersetzten Fabian Schnellhardt und Thomas Isherwood. Trotz Unterzahl war der VfL in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als das Schlusslicht und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.