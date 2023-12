Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Bochum 1848, 3:1 (2:0)

Eine unglückliche Figur gegen die Gastgeber machte Erhan Mašović, der das Leder vor 16.023 Zuschauern zum 0:1 in die eigenen Maschen beförderte (32.). Bevor es in die Pause ging, hatte Andrej Kramarić mit dem rechten Fuß das 2:0 für die TSG 1899 Hoffenheim parat (43.). Mit der Führung für die TSG ging es in die Kabine. In der Halbzeit nahm der VfL Bochum 1848 gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Christopher Antwi-Adjei und Gonçalo Paciência für Matúš Bero und Philipp Hofmann auf dem Platz. In der 65. Minute stellte Hoffenheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Ihlas Bebou und Finn Becker auf den Platz und ersetzten Wout Weghorst und Umut Tohumcu. Für das 3:0 der TSG 1899 Hoffenheim sorgte Bebou, der in Minute 76 zur Stelle war. Gonçalo Paciência stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:3 für den VfL her (90.). Schlussendlich verbuchte die TSG gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.