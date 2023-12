Bundesliga: TV-Hammer um Freundin von BVB-Stürmer!

„Pech im Spiel, Glück in der Liebe“ lautet das Motto von Karim Adeyemi in dieser Saison. Während der 21-Jährige nach dem nächtlichen „Döner-Date“ in Sachen Liebe auf Wolke sieben schwebt, ist er in der laufenden Bundesliga-Saison im Null-Tore-Tief.