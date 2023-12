Bundesliga: VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der VfB Stuttgart will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen Bayer 04 Leverkusen ausbauen. Letzte Woche siegte Stuttgart gegen den SV Werder Bremen mit 2:0. Somit nimmt der VfB mit 30 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Zuletzt spielte Bayer unentschieden – 1:1 gegen Borussia Dortmund.

Wer Leverkusen als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 27 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Verteidigung der Gäste wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst elfmal bezwungen. Nicht wenige Mannschaften der Liga fragen sich mittlerweile, was man gegen den Ligaprimus (11-2-0) noch ausrichten kann. Bayer 04 Leverkusen tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.