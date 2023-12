Bundesliga: VfB Stuttgart – SV Werder Bremen, 2:0 (1:0)

Der VfB kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Werder. Pflichtgemäß strich Stuttgart gegen Bremen drei Zähler ein.

Deniz Undav traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den VfB Stuttgart (17.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 63. Minute stellte der SV Werder Bremen personell um: Per Doppelwechsel kamen Justin Njinmah und Niklas Stark auf den Platz und ersetzten Marvin Ducksch und Miloš Veljković. Wenig später verwandelte Serhou Guirassy einen Elfmeter zum 2:0 zugunsten des VfB (75.). Als Schiedsrichter Bastian Dankert die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Stuttgart die drei Zähler unter Dach und Fach.