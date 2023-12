Bundesliga: VfL Wolfsburg – FC Bayern München, 1:2 (1:2)

Jamal Musiala besorgte vor 28.000 Zuschauern das 1:0 für die Gäste. Bevor es in die Pause ging, hatte Harry Kane mit dem rechten Fuß das 2:0 für die Bayern parat (43.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Maximilian Arnold der Anschlusstreffer für den VfL (46.). Zur Pause wusste der FC Bayern München eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Zum Seitenwechsel ersetzte Rogério von Wolfsburg seinen Teamkameraden Cédric Zesiger. Obwohl dem FCB nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der VfL Wolfsburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Die Bayern behaupten nach dem Erfolg über Wolfsburg den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund des FC Bayern München steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der FCB weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. In den letzten fünf Partien riefen die Bayern konsequent Leistung ab und holten zwölf Punkte.

Stuttgarter Höhenflug hält an

Stuttgarter Höhenflug hält an

In drei Wochen, am 13.01.2024, tritt der VfL Wolfsburg beim 1. FSV Mainz 05 an, während der FC Bayern München einen Tag früher die TSG 1899 Hoffenheim empfängt.