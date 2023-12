Bundesliga: VfL Wolfsburg – Sport-Club Freiburg, 0:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Wenig später kamen Lucas Höler und Roland Sallai per Doppelwechsel für Vincenzo Grifo und Ritsu Dōan auf Seiten des Sport-Club Freiburg ins Match (58.). Michael Gregoritsch sicherte dem Gast vor 25.000 Zuschauern in der 74. Minute das erste Tor. Der VfL Wolfsburg stellte in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jakub Kamiński, Kevin Paredes und Aster Vranckx für Yannick Gerhardt, Mattias Svanberg und Cédric Zesiger auf den Platz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem SC und Wolfsburg aus.