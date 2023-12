Bundesliga: Warum Bayern-Spiel wohl erst im kommenden Jahr nachgeholt wird

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin am Samstagnachmittag wurde wegen des Schneechaos in München abgesagt. Obwohl beide Teams in der nächsten Woche zeitlich die Möglichkeit hätten, die Partie nachzuholen, wird es nicht dazu kommen. Der Grund ist kurios.

Am Dienstag und Mittwoch finden die Achtelfinals des DFB-Pokals statt. Beide Klubs sind in der letzten Runde des Pokals ausgeschieden. Die Unioner verloren 0:1 in Stuttgart und der FC Bayern ist furios mit einem 1:2 beim Drittligisten Saarbrücken gescheitert. Dementsprechend könnte einer dieser Tage eigentlich der perfekte Nachholtermin sein.

Kein kurzfristiger Termin möglich

Allerdings wird den beiden Vereinen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Unions Pressesprecher und Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit erklärte bei Radioeins vom rbb, dass an Pokal-Spieltagen keine Bundesliga-Spiele ausgetragen werden dürften.

„Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden“, heißt es in der Spielordnung zwar, aber auch: „Der DFL e.V. bestimmt einen anderen zeitnahen Nachholtermin, wenn an dem darauffolgenden Dienstag oder Mittwoch übergeordneter Spielbetrieb stattfindet.“ Dies gilt unter anderem auch für Pokalspiele.

Daher kann ein solch kurzfristiger Termin für das Spiel nicht festgelegt werden. In der darauffolgenden Woche finden die letzten Partien der Champions-League-Gruppenphase statt, in denen beide Klubs antreten müssen. Da anschließend unter der Woche Bundesliga-Spiele stattfinden und sich die Liga anschließend in die Winterpause verabschiedet, wird der neue Termin wohl erst in das neue Jahr gelegt.

Die DFL möchte einen neuen Spieltermin zeitnah verkünden.

