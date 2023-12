Bundesligist trauert um Kultspieler - Abderrahim Ouakili stirbt im Alter von 53 Jahren

Am Montagabend ist der frühere Bundesliga-Kultspieler Abderrahim „Abdul“ Ouakili nach langer schwerer Krankheit im Alter von 53 Jahren gestorben.

Auf X (ehemals Twitter) schrieb sein Ex-Klub FSV Mainz 05: „Der 1. FSV Mainz 05 trauert um seinen ehemaligen Spieler Abderrahim „Abdul“ Ouakili, der am Montag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 53 Jahren verstorben ist. Ruhe in Frieden.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Christian Heidel, Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05 , sagte auf der Klubhomepage: „Die Nachricht von seinem frühen Tod trifft uns zutiefst, unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Abdul gehörte zu jener Spielergeneration rund um Jürgen Klopp und Sven Demandt, die unter unserem Trainer Wolfgang Frank den Fußball bei Mainz 05 auf ein neues Niveau gehoben haben. Es war eine auf und neben dem Platz sehr prägende Zeit, entsprechend tief sind die Verbindungen zu den damaligen Spielern geblieben. Abdul hat uns mit seiner Spielweise und seiner Ballfertigkeit oft ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, so wollen wir ihn in Erinnerung behalten.“

Daraufhin ging er für weitere vier Jahre nach Mainz in die Zweite Bundesliga. Nachdem er für ein weiteres Jahr bei TSV 1860 München spielte, wechselte er zu Tennis Borussia Berlin und beendete 2005 seine Karriere beim Karlsruher SC.

Insgesamt bestritt Ouakili erzielte er sechs Tore in 40 Bundesligaspielen. Wesentlich erfolgreicher war seine Bilanz in der 2. Liga, wo er in 183 Partien 42 Mal ins Schwarze traf.