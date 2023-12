BVB-Chef Watzke sucht den "Maulwurf“

„Falls ich feststellen würde, dass wir uns den ganzen Tag von morgens bis abends alle nur anerkennend auf die Schulter klopfen würden, hätte ich sicher das Gefühl, das wäre keine leistungsfördernde Arbeitskultur“, ergänzte der 64-Jährige in den Ruhr Nachrichten .

Watzke möchte den „Maulwurf“ ausfindig machen

Trotzdem gebe es interne Vorkommnisse, auf die er gerne verzichten würde. „Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass in den vergangenen Wochen ein paar interne Dinge an die Öffentlichkeit gelangt sind“, erklärte Watzke. Früher habe das nicht gegeben, wodurch nun der Sache auf den Grund gegangen wird, um den „Maulwurf“ zu identifizieren.