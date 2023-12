BVB: Meister-Weggefährte scherzt über Mats Hummels

Mit seiner Rote Karte beim 2:3 von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig gab Mats Hummels am Wochenende eine unglückliche Figur ab - trotzdem bekommt er nun einen Ritterschlag von einem berühmten Weggefährten.

Neven Subotic, Verteidiger-Kollege Hummels‘ in den Dortmunder Meisterjahren 2011 und 2012, sieht den 34-Jährige nach wie vor als tragende Säule des BVB und auch der Nationalmannschaft.

Subotic adelt Hummels als „Legende“

„Für mich ist er ein herausragender, kreativer und zuverlässiger Innenverteidiger, der als Legende in die DFB-Geschichte gehört. Ich finde es schön, dass er das immer wieder unter Beweis stellt - selbst in unserem Rentenalter“, scherzt der Ex-Profi über Hummels im Kicker .

Subotic - der kurioserweise genau sechs Tage älter ist als Hummels - hat seine Karriere 2021 beendet, ist nun in erster Linie mit seiner Stiftung „Well:fair“ in Afrika aktiv.

Auch Hamann und Matthäus würdigen Hummels

„Wie die gesamte Mannschaft des BVB hatte Mats Hummels stärkere und schwächere Spiele. Der Mannschaft mangelt es etwas an Stabilität. Allerdings ist er mit seiner Erfahrung und Routine, dem Stellungsspiel und der Organisation der große Stabilisator, wenn die Ergebnisse stimmen“, findet Matthäus.

Er fügt an: „Gerade in der Champions League, in den engen Auswärtsspielen, war er der überragende Spieler.“