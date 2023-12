BVB-Meisterheld: "Dieses Gerede ist einfach nicht in Ordnung"

Wie sieht er die Situation bei den Schwarz-Gelben vor dem Spiel am Sonntag in der BayArena ( Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, ab 17.30 Uhr im LIVETICKER )? Im Gespräch mit SPORT1 gibt Bender die Antwort.

Sven Bender findet Kritik an BVB „nicht ganz fair“

„Der BVB wird oft sehr hart kritisiert, weil man hofft, dass man den Münchnern auch mal die Schale streitig machen kann. Ich finde die Kritik am BVB nicht ganz fair. In der Champions League ist man durch eine sehr schwere Gruppe gegangen, hat im Pokal Fortschritte gemacht und belegt einen Champions-League-Platz“, sagt der 34-Jährige: „Die hohe Erwartungshaltung an den BVB führt leider oft dazu, dass es schnell unruhig wird.“