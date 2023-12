BVB: Sechs-Punkte-Plan gegen Augsburg und Mainz

Borussia Dortmund will die guten Leistungen aus der Champions League endlich auch wieder in der Bundesliga abrufen. „Das ist der klare Auftrag, dass wir viele gute Dinge in die nächsten Liga-Spiele einfließen lasen, die extrem wichtig sind“, sagte Trainer Edin Terzic am Freitag. Er nannte aber auch das 2:3 in Unterzahl gegen RB Leipzig zuletzt als vorbildhaft.