BVB verpasst Sieg in Leverkusen - Bayer-Serie hält

Borussia Dortmund hat einen Sieg beim ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf den letzten Metern aus der Hand gegeben. Das Team von Trainer Edin Terzic holte dank gnadenloser Effizienz ein glückliches 1:1 (1:0) bei der überlegenen Werkself, die auch im 20. Pflichtspiel ungeschlagen blieb und nach zuletzt acht Liga-Siegen erst den zweiten Punktverlust in dieser Saison hinnehmen musste.

Julian Ryerson (5.) brachte die Gäste vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena in Führung, Victor Boniface (79.) erzielte nach Vorarbeit des eingewechselten Patrik Schick den hochverdienten Ausgleich. Bayer bleibt mit 35 Punkten nach 13 Spielen Spitzenreiter, Bayern München könnte nach der Spielabsage am Samstag mit einem Dreier im Nachholspiel gegen Union Berlin aber vorbeiziehen. Der BVB rutschte aus den Champions-League-Rängen und ist Fünfter (25 Punkte).