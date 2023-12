Dann wird Bayern gegen Union nachgeholt! Bundesliga-Nachholtermin fix

FC Bayern: Nachholtermin gegen Union steht

Am Wochenende hatten die Münchner in einer Vereinsmitteilung geschrieben: „Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz-Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich“,