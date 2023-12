DFL strebt keine Öffnung der Kabine für TV-Sender an

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant für die kommende Medienrechteperiode ab dem Jahr 2025 keine Öffnung der Kabine und will den TV-Sendern doch gewisse Bonbons liefern. „Wir sind ein anderes Produkt als die Ligen in den USA, die die Kabine öffnen und bei den Traineransprachen dabei sind. Das wird in der Bundesliga so bleiben wie es ist“, sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel: „Das ist nicht realistisch und nicht unser Ansinnen.“

Die Bundesliga stehe in dieser Saison in der Fünfjahreswertung "vor England, Spanien, Italien und Frankreich", so der Geschäftsführer: "Es gibt also Gründe, um mit Selbstbewusstsein in die Ausschreibung zu gehen." Die DFL werde "ein deutlich aufgewertetes Medienrecht anbieten können".