Dieter Hoeneß "stolz" auf Sohn Sebastian

Dieter Hoeneß ist sehr "stolz" auf seinen Sohn Sebastian, Cheftrainer des Überraschungsteams VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Er selbst sehe sich "als Mentor, Vertrauensperson und väterlichen Freund. Ich gebe Basti keine Ratschläge, was die Taktik oder die Aufstellung betrifft", so Dieter Hoeneß im Interview in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.