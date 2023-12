Drittes 1:2 in Serie: Trapp fordert Rückbesinnung

Trapp beklagte, dass die Probleme beim 2:2 gegen Werder Bremen am 12. November begonnen hätten. Was sich damals schon abgezeichnet hatte, sei nun auch in Augsburg zu sehen gewesen. Es bringe nichts, sagte er, "in Schönheit zu sterben". Diese falsche Einstellung müsse nun angesprochen werden. "Wir müssen es wieder in unsere Köpfe bekommen, dass das so schwer wird."