Eintracht Frankfurt: Er trieb eine Säule des FC Bayern zur Verzweiflung

Eine Auswechslung zur Halbzeitpause? Alphonso Davies erlebte dies in seiner Zeit beim FC Bayern München in der Bundesliga erst zum dritten Mal. Der Kanadier zählt im Normalfall zu den Spielern, die von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld stehen.

Knauff war gegen den FC Bayern schnellster Spieler

Obwohl Davies keinesfalls völlig neben sich stand - 95 Prozent seiner Pässe kamen beim Mitspieler an, er gewann 67 Prozent seiner Zweikämpfe: Die von Knauff und Aurelio Buta beackerte rechte Seite bekam er zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Frankfurts Trainer Dino Toppmöller stellte zufrieden fest: „Ansgar war in seinen Umschaltaktionen sehr gefährlich.“