Emotionaler Post: Bayern-Neuzugang meldet sich zu Wort

Kurz vor dem Jahreswechsel hat sich Bayern-Neuzugang Bryan Zaragoza dankbar gezeigt. Auf seinem Instagram-Kanal wandte sich der 22-Jährige an seine Fans und sprach von einem „spektakulären Jahr 2023″.

„Es wird mir immer in Erinnerung bleiben - der Aufstieg in die La Liga mit dem FC Granada, das Debüt bei der spanischen Nationalmannschaft und die Unterschrift bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern“, fügte Zaragoza hinzu. „Danke an alle Menschen, die mich begleitet haben. Lasst uns 2024 weiter wachsen.“