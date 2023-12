"Er ist ein guter BVB-Fan": Wie viel Schuld trägt Terzic? Das sagen die User

In der Champions League lösten die Westfalen fast schon sensationell einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase das Achtelfinalticket - und das in einer Gruppe mit PSG, Milan und Newcastle.

Dagegen leistete sich der BVB in der Meisterschaft und im Pokal Auftritte, die viele Fans der Borussia verzweifeln ließen. Nur drei Tage nach dem glücklichen 1:1 in Leverkusen flog die Mannschaft von Edin Terzic beim 0:2 in Stuttgart mit Pauken und Trompeten aus dem DFB-Pokal raus.