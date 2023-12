Ex-Bayern-Flop plant Bundesliga-Comeback! Cuisance ledert gegen Kritiker

In Osnabrück ist Michael Cuisance endlich im Profifußball angekommen. Im Sommer wechselte der 24-Jährige auf Leihbasis vom FC Venedig an die Bremer Brücke und möchte dort seiner Karriere nun neuen Aufschwung geben. Der Hauptgrund für den Wechsel sei damals Ex-Osnabrück-Coach Tobias Schweinsteiger gewesen, der den Mittelfeldspieler umgehend zum Stammspieler machte.

„Von Beginn an habe ich gespürt, dass ich gebraucht werde, dass man wirklich an mich glaubt. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Er weiß wirklich, wie man mit Spielern umgeht – das hat bei mir den Unterschied gemacht. Durch ihn habe ich zudem meinen alten Fußball-Stil wiedergefunden, ich fühle mich seit meinem Wechsel viel selbstbewusster und kann meine Stärken auf dem Platz besser einsetzen“, erklärte Cuisance im Bild-Interview.