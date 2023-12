FC Bayern bei der neuen Klub-WM gesetzt

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München ist bei der Premiere der aufgestockten Klub-WM 2025 in den USA gesetzt. Wie der Weltverband FIFA am Sonntag mitteilte, gehen vier Startplätze aus Europa an die letzten Champions-League-Sieger Manchester City, Real Madrid, FC Chelsea sowie den Gewinner 2024. Zudem gehören neben dem FC Bayern auch Paris St. Germain, Inter Mailand, der FC Porto und Benfica Lissabon aufgrund der UEFA-Rangliste zum Teilnehmerfeld.

An der neuen Auflage, die vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA ausgespielt wird, nehmen erstmals 32 Klubs teil - zwölf aus Europa, sechs aus Südamerika, je vier aus Asien und Nord- und Mittelamerika sowie einer aus Ozeanien. Das FIFA-Council legte die Regularien am Rande der aktuellen Ausgabe in Saudi-Arabien fest.