FC Bayern: Geht Tuchels Co-Trainer von Bord? Anthony Barry offenbar vor Nationalcoach-Angebot

„Es ist das gesamte Paket: die Persönlichkeit, die Liebe zum Spiel, die Qualität - auch in Standardsituationen“, hatte Chefcoach Tuchel seinerzeit von seinem Co-Trainer geschwärmt, mit dem er bereits in der Premier League bei den Blues zusammengearbeitet hatte.

Bemerkenswert: Der Ex-Profi, als Chefcoach bisher noch nicht nennenswert in Erscheinung getreten, war bei den Iren bereits zwischen Februar 2021 und Februar 2022 Co-Trainer - neben seinem Klub-Job dazu zwischenzeitlich auch im Trainerteam von Roberto Martínez zunächst bei der belgischen Nationalmannschaft tätig, seit Anfang 2023 unter dem Spanier nun bei Portugal.

Würde Barry also einem Werben der grünen Insel erliegen und der Bundesliga wieder den Rücken zukehren?

Interesse an einer Verpflichtung Barrys, der an der Säbener Straße auch Arno Michels und Zsolt Löw als langjährige Tuchel-Assistenten an seiner Seite weiß, soll zuletzt unter anderem auch Championship-Klub Swansea City bekundet haben.